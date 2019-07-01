Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık, vatandaşları ihmal etmiyor
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Başkan Bıyık, vatandaşları ihmal etmiyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşla bir araya gelerek hasbihal ediyor.

Başkan Bıyık, vatandaşları ihmal etmiyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşla bir araya gelerek hasbihal ediyor.

Gün içinde makamında kapısını hiç kapatmayan ve her gelen vatandaşın sorununu dinlemeye özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahada da Darıcalılarla iç içe olarak hasbihal ediyor. Her fırsatta vatandaşın içinde olan ve genç yaşlı 7'den 70'e bütün vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bıyık, her kesimle kurduğu sıcak diyalogla talepleri ve şikayetleri yerinde dinliyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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