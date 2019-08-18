Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı
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Başkan Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı

41 dakika önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'da etkili olan sağanak yağış sonrası sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.

Başkan Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı, System.String[]
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'da etkili olan sağanak yağış sonrası sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.

Meteoroloji müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Darıca'da etkili olan sağanak yağış sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeyi gezerek olası sel baskınlarına karşı yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Bıyık, belediyedeki ilgili birimlere de talimat vererek yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Darıca Belediyesi olarak teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilmesi için ekip kurduklarını söyledi. - KOCAELİ
Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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