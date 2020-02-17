Başkan Bıyık, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Bıyık, vatandaşlarla bir araya geldi
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla ve STK'lılarla bir araya gelerek istişarede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla ve STK'lılarla bir araya gelerek istişarede bulundu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı vatandaşlarla bire bir temas kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu dernek ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine katılan Başkan Bıyık'a meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Bıyık, etkinliklerinde vatandaşlarla sohbet ederek birlik beraberlik mesajı verdi. - KOCAELİ
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