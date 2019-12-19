Başkan Bıyık vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Bıyık vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

Başkan Bıyık vatandaşlarla buluşuyor

6 saat önce

Vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca'da yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7'den 70'e tüm hemşerilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca'da yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7'den 70'e tüm hemşerilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokakta vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip dertlerine ortak oluyor. Bu kapsamda Başkan Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra, ev ziyaretleriyle de vatandaşların evlerine misafir oluyor. Makam odasının kapısını sürekli açık tutan ve hiç kapatmayan Başkan Muzaffer Bıyık, belediyeye gelen her vatandaşın sorununu bizzat dinliyor ve sohbet ediyor. Bunun yanında mahallelerde vatandaşın ayağına da giden Başkan Muzaffer Bıyık, her mahallede 'gönül buluşmaları' adı altında halk meclisleri düzenliyor.


Darıca'da gönül belediyeciliği için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi olan gönül belediyeciliğini Darıca'da hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın sorununu bizim de sorumuz olarak görüyoruz. Bir yandan daha mutlu ve güzel, yaşanabilir bir Darıca inşa etmek için çalışırken en önemlisi de gönülleri inşa etmeyi amaçlıyoruz. Darıca'da yaşayan her vatandaşımıza dokunmak ve her gönle girebilmek için çalışıyoruz. Amacımız daha mutlu bir Darıca inşa etmek. Vatandaşlarımızın belediyeyi zor ve sıkıntılı zamanlarında sırtını yaslayabilecekleri bir yer olarak görmelerini istiyoruz. Darıca'da yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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