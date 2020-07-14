Başkan Böcek: " 15 Temmuz'da vatandaşlarımız hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu... - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminde milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini ifade eden Başkan Böcek, Türk milletinin ülkesine, devletine, cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıktığını söyledi. Böcek, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, örnek bir mücadele sergileyen Türk Milleti'nin azmi, kararlılığı ve demokrasiye olan inancı sayesinde sonuçsuz kalmıştır. 15 Temmuz'da şehit olma pahasına sokaklarda direnip, tanklara karşı durarak bir demokrasi zaferine imza atan vatandaşlarımız tüm dünyaya hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir" dedi.



Muhittin Böcek, mesajına şöyle devam etti:



"15 Temmuz darbe girişiminin 4. Yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenecek etkinliklerle şehitlerimizi bir kez daha anacak, Cumhuriyete ve demokrasiye olan inancımızı, bağlılığımızı bir kez daha dile getireceğiz. 15 Temmuz'a dair yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi ise çocuklarımıza ve gençlerimize demokratik ve laik düzeni öğretmek ve Cumhuriyetten hiçbir koşul altında vazgeçilmeyeceğini anlatmak olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır". 15 Temmuz'da da Türk Milleti kendine ve Ata'sına yakışır bir davranış sergileyerek bu sözün gereğini yerine getirmiştir. Yüce Türk Milleti olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle demokrasi şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günler temenni ediyorum" - ANTALYA