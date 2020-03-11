Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 19 ilçesindeki 75 esnaf odasının başkanları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Esnafın taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, "Ben bilirim yönetim anlayışı değil, birlikte yaparız anlayışı ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi. Böcek, 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı.



Antalya'nın 19 ilçesindeki 75 oda başkanı ile Büyükşehir Belediyesi'nde toplanan Başkan Böcek, tek tek sorun ve önerileri dinledi. Toplantının açılışında söz alan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek'in her fırsatta esnafla buluştuğunu hatta 1 yıl içerisinde 6 kez esnafla toplantı yaptığına dikkat çeken Dere, "Biz birlikte yaparız sözünüz böyle hayata geçiyor" diyerek esnafa verdiği destek için teşekkür etti.



Başkan Böcek de 11 aylık süreçte yaptıkları hizmetleri anlatarak, planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Esnaf buluşmalarının Antalya için önemine değinen Başkan Böcek, oda başkanlarına tek tek söz vererek sorun, talep, önerilerini dinledi. Özellikle Elektronik Denetleme Sistemi EDS'nin hizmete girmesi ile hız limitlerinin yaz aylarında trafik sorunu yaratacağını öne süren oda başkanları hız limitlerinin yükseltilmesiyle ilgili taleplerini iletti.



Böcek, EDS konusunda tüm ilçelerdeki ulaşım esnafından, hız limitinin yeniden gözden geçirilmesi talebinin geldiğini, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ilgili kurumlarla konuyu görüşeceğini belirtti. Antalya'nın araç sayısı bakımından Türkiye'de 4. sırada olduğuna işaret eden Böcek, "1 Nisan gibi EDS sistemini İl Emniyet ve Karayolları Müdürlüğü'ne teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından bu sistem için yaklaşık 110 milyon lira çıktı. İnsanlarımızın hayatı önemli. Planlı kurallı kimlikli kent için bunlar olmalı" dedi. Başkan Böcek, daha önce 2 olan ulaşım denetim aracı sayısının 6'ya çıkarıldığını gerekirse ek takviye yapılabileceğini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi borçlarını yeniden yapılandırıp, tasarruf tedbirleri uygulayarak mali disiplini sağladıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Borç lügatı yapmadan planlı, kurallı, kimlikli, kent için çalışacağız. Dertlere derman olmaya, haksızlıkları gidermeye geldik. Benim Kepez bölgesinde asgari ücret bile alamayan garip vatandaşım suyun tonuna 5.5 TL öderken, örnek veriyorum Alanya'da villası olan bir vatandaş 2.5 TL ödüyor. Burada da haksızlık var. Hepsini gidereceğiz" dedi.



"Alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım"



Başkan Böcek, 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı. Programlarını yaptıklarını anlatan Başkan Böcek, şunları söyledi: "11 ay içerisinde Antalya'nın Gazipaşa'dan Kaş'a kadar fotoğrafını çektik. Röntgenini çektik. Nerede ne eksiği var. Bunun içinde atıksu, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, boruların değişmesi var. Tarımsal sulama da var. Köylümüze yardım edeceğiz. Bu yatırımları yaparken ince eleyip sık dokuyoruz. Bunlar sizin paralarınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyoruz. Çalışmalarımızda ben bilirim değil, birlikte bilirizi önemsiyoruz ve buna göre hizmet ediyoruz."



Cam şeritli yaya yolu geçişi



Muratpaşa Cami le Kapalı yolun kesiştiği noktada yaya öncelikli yol olduğu için yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek üzere de çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Böcek, söz konusu yerde iki yerden geçiş sağlanacak şekilde şeffaf, Antalya'ya yakışan bir yaya üst yolu yapılacağını söyledi.



Sokak hayvanlarına modern merkez



Başkan Muhittin Böcek, sokak hayvanları ile ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye Veteriner Birliği ile birlikte bir çalıştay yapacaklarını açıkladı. Sokak hayvanları için 80 dönüm bir alan üzerinde yapılacak 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi' için 2 Nisan'da ihaleye çıkacaklarını anlatan Böcek, "Çok özel bir merkez olacak. Antalya'ya yakışacak. Sokak hayvanlarının da yaşamaya hakkı var' dedi. - ANTALYA