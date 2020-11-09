Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan , bugün saat 11.30'da düzenleyeceği toplantıda, Başkan Böcek'in genel sağlık durumuyla ilgili açıklama yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül 'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.

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