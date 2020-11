Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (2) - Son Dakika

'RUTİNİNE DÖNMEK İÇİN SABIRSIZ'

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ve sağlık ekibi, Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Turhan, Başkan Böcek'in tedavi sürecinin henüz bitmediğini belirterek, " Henüz yolun ortasına geldik. Bir süre daha başkanımızla yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Süre konusunda başkanımız yardımcı oluyor bize. Beklediğimizden hep daha erken cevap veriyor. Başkanımızın doktoru tarafından gerektiği zaman, gerektiği besinleri alması konusunda bilgimiz var. Besin almak sadece damar yoluyla olursa onun da getirdiği birtakım sıkıntılar var. Yemek yemek sosyal açıdan da başkanımız için önemliydi. Hocalarımızın kararlarıyla ara ara böyle denemeler oldu. Çıkan birçok haber yalandı, ancak yemek yedi. Şu an tamamen yemek yemeye başladı. Başkanımızın bilinç durumu çok iyi, her şeyden haberi var. Yavaş yavaş sinirlenmeye başladı. Bir an önce rutinine dönmek için sabırsız ve bizi de zorluyor. İyi bir lider olduğunu bir kez daha gördük. En kısa sürede dönmeyi bekliyor kendisi" dedi.

'TAMAMEN RİSK ORTADAN KALKMADI'Başhekim Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, "Başkanımız Muhittin Böcek bize gelişinin 46'ncı gününde, doktorların kararıyla yoğun bakımdaki tedavisini tamamlayıp bugün yataklı servisimize alınacak. Hepinizin de süreci yakından takip ederek bildiğiniz gibi, başkanımızın Covid-19 enfeksiyonuna yakalandıktan sonra ciddi sağlık sorunu oluşmuştur. Çoklu organ tutumu ve özellikle akciğer tutumu nedeniyle entübe edilmiş ve yoğun bakımda bir süre takip edilmiş, durumunun daha da ciddileşmesi ve sağlık bakanımızın da ricasıyla hastanemizce tedavi altına alınmıştır. İlk günümüzde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle Ecmo cihazı takılmıştır ve 17 gün süreyle Ecmo cihazıyla takip edilmiştir. Daha sonra cihazdan ayrılmış ve bir süre daha yoğun bakımda devam etmiştir. Bu süreç içerisinde başkanımızda değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemler de hekimlerimizin çabalarıyla büyük ölçüde tedavi edilmiş ve bugün itibarıyla hekimlerimizin kararıyla ev tipi ventilatör desteğiyle yataklı servisimize alınması uygun görülmüştür. Başkanımızın tedavisi aynı ciddiyetle devam edecek olup, tamamen risk ortadan kalkmamıştır. Yakın takip ve tedavi süreci devam edecektir. Umudumuz en kısa sürede başkanımızın tam şifa ile sağlığına kavuşmasıdır" diye konuştu.'MUTLU BİR GÜNDEYİZ'Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz ise şöyle dedi: "Mutlu bir gündeyiz. 46 zorlu günü atlatarak bugüne geldik. Oradaki tüm ekibimiz özverili çalıştı. Her gün 'acaba acaba' diye bugünlere geldik. Yoğun bakım tarzı bir solunum cihazında olmasa da bir solunum cihazından destek alıyor. Ama destekler oldukça azaltılmış durumda. Fizik tedavisi ve solunum terapisi devam ediyor. Baştan beri hiç eksiltilmediği biçimde serviste de bu iş devam edecek. Bu iş için bir süre vermek çok zor ama iyiye gidiyor."'HALA YOLUMUZ OLDUKÇA UZUN'Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ömer Özbudak, "Zorlu bir süreci birinci kademe olarak tamamladık. Hala yolumuz oldukça uzun. Bunun ciddi bir rehabilitasyon süreci olacak. Böcek'in atlattığı Covid-19 dönemi gerçekten bu hastaların en ağır komplikasyonları yaşadığı bir dönem olarak bizler tarafından yaşandı. Yoğun bakımın, bütün ekibin inanılmaz çabalarıyla bugüne geldik. Her şey bitmiş değil hala önümüzde ciddi bir rehabilitasyon sürecimiz var. Bu süreci de umarım atlatırız ancak hala uzun bir yolumuz var" dedi.Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Beyazıd, "Özel hastaneden, bize geldiğinde oldukça kritik durumdaydı. Metabolik durumu bozulmuştu. Ecmo cihazından başka elimizde başka bir alternatif bulunmuyordu. Ecmo cihazı kalp ve akciğer fonksiyonları bozulmuş kişilerde kullanılan, bu organların yerine geçen cihazdır. Mekanik olarak vücut dışında çalışır. Başkanımızın kalbi iyi olduğu için akciğeri için kullandık, akciğerin toparlanması için bize zaman tanıdı. 15 gün cihaza bağlı kaldı. Akciğer fonksiyonları düzelince cihazdan ayrıldı. Kendi solunumuna bırakıldı. İyi sonuç almaktan dolayı, başkanımızın servise çıkmasından dolayı çok mutlu olduk" dedi.Yoğun Bakım Anestezi uzmanı Prof. Dr. Melike Cengiz, "Çok mutluyuz. Tüm ekip tarafından çok ciddi emek verildi. Mutlu sonlanmasından dolayı çok sevinçliyiz. Bundan sonraki süreçte de sağlıklı ve başarılı bir şekilde eve dönecektir" diye konuştu.Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Covid-19'un tüm dünyada ciddi bir sorun olarak devam ettiğini biliyoruz. Sayın başkan da böyle bir durumda hastaneye yattı. Bu durumlarda enfeksiyon gelişebiliyor. Biz bu süreçte değerli arkadaşlarımızın katkılarıyla bu enfeksiyonlarla başa çıktık diye düşünüyorum. Bundan sonrasında da aynı duyarlılıkla devam edip sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.'BABAMIN NE KADAR SEVİLDİĞİNİ GÖRDÜK'

?Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise "Ailecek hiç beklemediğimiz bir anda çok zorlu bir süreç yaşadık. Şu anda babamın sağlık durumu iyiye gitmekte. Bugün servise çıkması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu aşamadan sonra sağlığına tam olarak kavuşup görevine dönecektir. Babamın ne kadar sevildiğini bu süreçte bir kez daha gördük. Süreci bizzat takip eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanımız ve aile dostumuz Mevlüt Çavuşoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanımız Nuri Ersoy'a, Akdeniz Üniversite Rektörü Özlenen Özkan'a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.