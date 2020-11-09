Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (3) - Son Dakika

Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (3)

09.11.2020 15:02
Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (3), System.String[]

SOSYAL MEDYADA BÖCEK PAYLAŞIMLARIMuhittin Böcek'in 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındığı haberini öğrenen siyasi parti üyeleri ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, sevindirici haberi sosyal medyadan duyurarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA BÖCEK PAYLAŞIMLARI

Muhittin Böcek'in 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındığı haberini öğrenen siyasi parti üyeleri ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, sevindirici haberi sosyal medyadan duyurarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'ARAMIZDA GÖRMEYİ BEKLİYORUZ'CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdan çıkarıldığı haberi hepimizi çok mutlu etti. Tedavisine serviste devam edilecek. Başkanımıza tekrar geçmiş olsun, en kısa zamanda kendisini aramızda görmeyi bekliyoruz" diyerek paylaşım yaptı.'DUALARIMIZ SENİNLE'CHP Burdur Belediye Başkanı Mehmet Göker, "Sayın, Muhitin Böcek, bu gün yoğun bakım servisinden normal servise alındı. En kısa zamanda aramıza ve görevinin başına dönmesini özlemle bekliyoruz. Dualarımız seninle Başkanım" dedi.'HABER HEPİMİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Başkan Muhittin Böcek'le fotoğrafını paylaşarak, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığı haberi hepimizi çok mutlu etti. Başkanımızdan gelen oldukça sevindirici bu haberle birlikte kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.'ZOR KISMINI ATLATTIK'Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Başkanımız yoğun bakımdan çıktı. Zor kısmını atlattık, en kısa sürede sağlıkla aramıza dönecek. Dualarımız başkanımızla" diyerek paylaşım yaptı.'GEÇMİŞ OLSUN MUHİTTİN BÖCEK'ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in aramıza döneceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendisinin yoğun bakımdan normal servise alındığını memnuniyetle öğrendim. Geçmiş olsun Muhittin Böcek" dedi.'TÜRKİYE SENİNLE MUHİTTİN BÖCEK'

ATSO Başkanı Davut Çetin ise "Okul arkadaşım Muhittin Böcek, 'Türkiye seninle Muhittin Böcek' dediğimizde sağlığınıza kavuşacağınıza inancımız tamdı. Şimdi yine biliyoruz ki en kısa sürede görevinizin başında olacaksınız" diyerek paylaşım yaptı.

Aslı DURAN/ANTALYA,


Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (3)
Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (3)
Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (3)
Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (3)

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Antalya, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı (3) - Son Dakika


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