Başkan Böcek: "Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan Böcek: "Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz"

14.12.2020 16:08
Başkan Böcek:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki gündür süren ve gece de etkili olan şiddetli yağışın olumsuzluklarını en aza indirmek için kriz masası oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki gündür süren ve gece de etkili olan şiddetli yağışın olumsuzluklarını en aza indirmek için kriz masası oluşturdu. Çalışmaları bizzat koordine eden Başkan Böcek, "Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz" dedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısının ardından tüm birimleri ile alarma geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi kriz masası oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında oluşturulan kriz masasında hafta sonu başlayan ve gecede etkisini gösteren kuvvetli yağışla birlikte yaşanan olumsuzlukların en az zararla giderilmesi için an be an değerlendirilerek, gerekli kararlar alınıyor.

Ekipler seferber oldu

Başkan Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer ve Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Demir, Mustafa Gürbüz, Tuncay Sarıhan, Durmuş Ali Arslan ile toplantı yaparak, çalışmaları koordine etti. İtfaiye, ASAT, Kırsal Hizmetler, İlçe Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Ulaşım Daire Başkanlıkları ekiplerinin çalışmalarını yönlendiren Başkan Böcek, afetin en az zararla atlatılması için tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Başkan Böcek, şiddetli yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Aşırı yağış ve sel felaketi nedeniyle oluşturduğumuz kriz masasında Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarımız ile toplantı yaptık. Afeti en az zararla atlatacağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizle birlikte merkezde ve ilçelerde 7/24 görev başındayız. Telefonlarımız açık. İhbarlara en ivedi şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Allah can ve mal kaybı göstermesin" dedi. - ANTALYA

Başkan Böcek: Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz
Başkan Böcek: Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz
Başkan Böcek: Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz
Başkan Böcek: Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz
Başkan Böcek: Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz
Başkan Böcek: Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz

Muhittin Böcek, Meteoroloji, Sekreter, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek: 'Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş görevinden istifa etti Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu Sivas Belediyesi'nin yakacak desteğine 10 bin başvuru İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi         
16:53
Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi         
16:43
Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti         
16:14
Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi         
15:58
Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor         
15:44
Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti         
15:40
Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor         
15:23
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı         
14:14
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor         
13:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 17:11:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Böcek: "Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei