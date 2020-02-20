Başkan Böcek Alanya'da turizmcilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Böcek Alanya'da turizmcilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Böcek Alanya'da turizmcilerle buluştu

10 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alanya'da turizmciler ve STK temsilcileri ile buluştu.

Başkan Böcek Alanya'da turizmcilerle buluştu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alanya'da turizmciler ve STK temsilcileri ile buluştu.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe buluşmalarına Alanya ile devam etti. Alanya Sanayi ve Ticaret Odası'nda (ALTSO) ilk turizm temsilcileri ve çalışanlarıyla buluşan Başkan Böcek, danışmanları, belediye bürokratları ve daire başkanları ile birlikte sorun ve talepleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.


Cimrin: "Taksilerde güvenlik kamerası çalışması var mı?"


Toplantıda söz alan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Cimrin, sezon yaşadıkları bazı sıkıntıların olduğunu belirterek, " Bazı duraklarda taksi metre açılmıyor veya müşteriler dolaştırıla biliyor. Ücretler yüksek söyleniyor. Bunların önüne geçmek için ve taksi esnafına da koruyabilmek için araçlar güvenlik kamerasını kullanılması konusunda bir çalışmanız var mı?" diye sordu. Başkan Muhittin Böcek de Cimrin'e teşekkür ederek, gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.


200 dairelik alanda arıtma suyu problemi


Toplantıda söz alan bir vatandaşın Payallar Mahallesi'ndeki 200 dairelik alanda arıtma sorunu yaşadıklarını söylemesi üzerine Başkan Böcek, konuyu Alanya ASAT Şube Müdürü Mehmet Oral'a yönetti. Oral ise, "Notumu alıyorum. Hemen ilgileneceğim" cevabını verdi.


Böcek'e kreş talebi


Toplantıda Özellikle, ASAT bünyesinde ulaşım sorunları, yol, su, asfaltla ilgili sorun ve talepler dile getirilirken, Alanya'da turizm sezonun bütün yıla yayılması istendi. Alanya'da hem turizm işçilerinin hem esnaf ve devlet memurlarının çocuklarının yararlanabileceği kreş yapılması konusunda da Başkan Böcek'ten yardım istendi. Başkan Böcek, herkesi tek tek dinleyerek notlarını aldı ve bürokratlara yapılması gerekenler konusunda talimat verdi.


STK temsilcileriyle toplantı yapıldı


Turizmciler ile yapılan toplantının ardından Böcek, aynı salonda STK temsilcileriyle de bir araya geldi. Böcek bu toplantı da sorun, öneri ve talepleri dinleyerek çözüm noktasında fikir alışverişinde bulundu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:13 Kaynak: İHA
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