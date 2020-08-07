Başkan Böcek, Alanyalı Hal ve Ulaşım esnafı ile buluştu - Son Dakika

Başkan Böcek, Alanyalı Hal ve Ulaşım esnafı ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanyalı muhtarların ardından Toptancı Hal ve Ulaşım esnafı ile toplantı yaptı.

Başkan Böcek, Alanyalı Hal ve Ulaşım esnafı ile buluştu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanyalı muhtarların ardından Toptancı Hal ve Ulaşım esnafı ile toplantı yaptı. Hal esnafının 2016 yılında yapımına başlanan ve yetersiz bulduğu Toptancı Hal Projesi ile ilgili devam kararı aldıklarını belirten Başkan Böcek, "Burada yapılması gereken doğru olan ne varsa onu yapacağız" dedi. Başkan Böcek, Elektronik Denetleme Sistemi EDS'nin de yıl sonuna hizmete girebileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da muhtarlar toplantısının ardından, ALTSO'da Toptancı Hal ve Ulaşım esnafı ile bir araya geldi.

Alanya Toptancı Hal Projesinin önceki belediye yönetiminin bir projesi olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, "Devlette devamlılık vardır. Biz kamu yararına olan projelere devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana hep söylerim. Belediyemizden çıkan paralar sizlerin paraları. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız, ranta dönük değil, halka dönük projeler olursa devam ettireceğiz, dediğimiz konulardan bir tanesi de Alanya Toptancı Haliydi. Önceki dönemde sizlerin yaptığı itirazlar çok dikkate alınmamış, buna rağmen görselde var olup projede yok olan sıkıntılarınızı biliyorum. Burada yapılması gereken, doğru olan ne varsa onu yapacağız. 38 milyon 700 bin TL'lik bir harcama yapılan alan kamu projesidir. Bu proje benim dönemimde yapılan bir proje değildir" dedi. Başkan Böcek daha sonra tek tek esnafı dinledi.

Toplantıda Hal esnafı adına ilk sözü Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya aldı. Kaya, ilçede bulunan 4 sebze meyve halinin tek çatı altında toplanacağı yeni hal projesinin küçük olduğunu belirterek; ürünleri pazarlama konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini bu nedenle projenin yeniden değerlendirilmesini istedi. Adem Kaya, Alanya Toptancı Hali'nde esnafın, ilçede bulunan 4 sebze meyve halinin (Demirtaş, Alanya, Konaklı ve Payallar) Türkler Mahallesi'nde yapılacak yeni hal projesi ile ilgili " 2016 yılında bize üç boyutlu bir sunumla gösterilen projeyle ihaleye çıkan proje tamamen farklı. Hal esnafının talebini karşılamayacak bir proje. Proje önceki dönemde bizden habersiz yapıldı. " dedi.

Kullanım alanı düşük

Hal projesinde alanların oldukça dar olduğunu ifade eden Kaya, "Geçmiş dönemde bize halleri bir araya toparlayacağız. Güzel bir bölge hali yapacağız' dediler. Biz de, güzel olur dedik. Burada dükkanlarımızın önü 8 metre, yeni yapılacak halde 6 metreye kadar düşüyor. Bir de yuvarlak bir şekilde olduğu için dükkanların önündeki kullanım alanı 5.80'e kadar düşüyor. Biz sebze meyve getiren araçlarımızı dükkanın önünde kasasını açıp pazarlayamayacağız. Bununla ilgili 2016 yılında Cumhurbaşkanına, Tarım Bakanına yazı yazdık. Büyükşehir Belediyesine o dönemde yazı yazdık. Ama muhatap bulamadık" dedi.

Kaya ayrıca Alanya Hali'nin arkasında herkesin muz işleme tesisi olduğunu belirterek, "'Yeşil muzları orada işliyoruz. Depoya koyup orada satışa sunuyoruz. Arka tarafları sıfır, kullanım alanları yok, çok dar. Bu şartlar altında biz orada hizmet veremeyiz. Ürünlerimizi pazarlayıp sergileyemeyiz. Bu sadece biz Alanya halcilerinin sorunu değil, tüm bölge halcilerinin, üreticilerinin, bölge tarımının, hepimizin sorunları. Bu proje bize uymuyor, yetmiyor. Biz uluslararası bir hal kompleksi istedik. Ancak bizim düşündüğümüz istediğimiz proje bu değil " diye konuştu.

Böcek: " Eksikler var"

Başkan Böcek de Alanya Hal'inin 2016 yılında 154 dönüm üzerine yapımına başlanan bir proje olduğunu belirterek " Göreve geldiğimizde incelemeye aldık. Projenin problem ve eksikleri var. Düzeltilmesi gerekenler var, yapılamayacak olanlar var. Teknik olarak mümkün olanlara bakacağız. Mevcut ihaleye çıkan proje içerisinde sundurma varmış gibi size sunum yapmışlar. Ancak sundurma yok. Biz de ihaleye çıkan proje kapsamında sundurma yapamayacağımız için kendi dönemimizde Büyükşehir Belediyesi olarak ayrı bir sundurma ihalesine çıkacağız. Tekrar söylüyorum, bu projeyi ben yapmadım. Ancak, kamuda devamlılık esas olduğu için yüzde 35'i tamamlanmış ve devam ettirdiğimiz bir proje. Ben size elimden gelen destek ve yardımı yapacağım" dedi.

Başkan Böcek, Hal esnafının ardından Alanya Ulaşım esnafı ile bir araya geldi. Ulaşım esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Böcek Elektronik Denetleme Sistemi EDS'nin yıl sonunda hizmete girebileceğini bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Hız limitleri konusunda şikayetleri dinleyen Başkan Böcek, sürat yapmanın felakete yol açabilecek bir durum olduğunu vurguladı. Başkan Böcek, ulaşım konusunda 19 ilçede çalışma yaptıklarını belirterek, "Benim tüm amacım Antalya'da olduğu gibi Alanya'da ve tüm ilçelerimizde de taşıyanın da taşınanın da mutlu olacağı bir sistem olmasıdır" dedi.

Alanya basınıyla buluştu

Başkan Böcek, ulaşım esnafı toplantısının ardından Alanyalı basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Böcek ALTSO binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken temas ve toplantıları ile ilgili de bilgi verdi.

Protokol imzamlandı

Başkan Böcek, basın toplantısının ardından ALTSO ile ortak bir protokole imza attı. Başkan Muhittin Böcek ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in imza altına aldığı protokol kapsamında Alanya Güzelbağ'a yapılacak sanayi sitesi ile ilgili imar planı, 18 uygulamaları ve ruhsat konularında Büyükşehir belediyesi ücretsiz destek verecek. Başkan Böcek, bu konuda Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen her konuda destek vereceklerini belirterek protokolün hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

Alanya İlçesi Ticaret Ve Sanayi Odası, Muhittin Böcek, Antalya, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 20:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Böcek, Alanyalı Hal ve Ulaşım esnafı ile buluştu - Son Dakika Ekonomi
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