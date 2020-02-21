Başkan Böcek: "Alanyaspor Tesislerini yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Böcek: 'Alanyaspor Tesislerini yapacağız' - Son Dakika

Başkan Böcek: "Alanyaspor Tesislerini yapacağız"

6 saat önce

Alanyaspor Tesisleri Projesi'ne devam edeceklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tahsis süresinin uzatılmasıyla ilgili yaptıkları talebe olumlu cevap gelmesi halinde Alanya Aysultan Kadınlar Plajı'nı da hizmete açacaklarını söyledi.

Başkan Böcek:

Alanyaspor Tesisleri Projesi'ne devam edeceklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tahsis süresinin uzatılmasıyla ilgili yaptıkları talebe olumlu cevap gelmesi halinde Alanya Aysultan Kadınlar Plajı'nı da hizmete açacaklarını söyledi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek, işbirliği içinde gerçekleştirilecek proje ve hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Geçen süre içerisinden her zaman birbirimize destek olmaya çalıştık. Alt belediye üst belediye olarak birbirimizin yükünü almaya çalıştık. Alanya'ya verdiğiniz önemden dolayı teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar. Yerel yönetimdeki tasarruflarınız ve uygulamalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.


Mahmuz için ortak çalıştay


Başkan Böcek, Alanya'da STK'lar ve turizm sektörü ile toplantılar yaptıklarını, sorunları masaya yatırdıklarını söyledi. Toplantılarda kıyı erozyonu nedeniyle Alanya sahillerine yapılması gündemde olan mahmuz konusunun sıklıkla dile getirildiğini ifade eden Böcek, bu konuda Alanya Belediyesi ile birlikte üniversitelerin de katıldığı ortak bir çalıştay yapma önerisi getirerek, "Ortak akılla bize ne görev düşerse Alanya'nın geleceği için gereğini yapmaya hazırız" diye konuştu.


"Batıda hatlar düzenlenecek"


Alanya temasları çerçevesine Dim TV Ana Haber'de Ceren Şahin'in sorularını yanıtlayan Böcek, Alanya'da yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Toplu ulaşım konusuna değinen Böcek, ilçenin doğusunda Alanya- Mahmutlar ve Kargıcak hatlarının birleştirilmesinin ardından vatandaştan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, ilçenin batısında da düzenleme yapacaklarını söyledi. Böcek, hedeflerinin taşıyanın da taşınanın da mutlu olacağı bir sistemi hayata geçirmek olduğunu vurguladı.


"Alanyaspor tesisleri yapılacak"


Alanyaspor Tesisleri ile ilgili de açıklama yapan Başkan Böcek, "Alanyaspor Tesisleri ile ilgili projeyi yapacağız. Berlin Fuarı'ndan sonra Alanyaspor için özel olarak yine geleceğim. Alanyaspor yöneticilerimizle beraber Alanyasporumuza neler yapabiliriz bunu ele alacağız" dedi.


Böcek, Aysultan Kadınlar Plajı ile ilgili soruya, "Plajla ilgili tahsisi süresi dolmuştu. Sürenin uzatılması için yeniden talepte bulunduk ancak 7-8 ay olmasına rağmen elimize bir yazı ulaşmadı. Talebimize olumlu bir cevap gelmesi halinde Aysultan Kadınlar Plajını hizmete açacağız" yanıtını verdi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Muhittin Böcek, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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