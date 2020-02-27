Başkan Böcek Alanyaspor ve taraftarı için marş yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Böcek Alanyaspor ve taraftarı için marş yaptırdı - Son Dakika

Başkan Böcek Alanyaspor ve taraftarı için marş yaptırdı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor'dan sonra Aytemiz Alanyaspor ve taraftarı için de marş yaptırdı.

Başkan Böcek Alanyaspor ve taraftarı için marş yaptırdı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor'dan sonra Aytemiz Alanyaspor ve taraftarı için de marş yaptırdı. Başkan Böcek, "Antalya'nın iki takımı ile de gurur duyuyorum. Alanyasporumuz için de elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.


Süper Lig'de şehrin iki gururu olan Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a sevgisini her fırsatta gösteren, tribünlerden de destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor'dan sonra Aytemiz Alanyaspor için de tribünleri coşturacak bir marş yaptırdı. Başkan Muhittin Böcek, kendisini ziyaret eden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu M. Fahri Özçelik'e marşın bulunduğu CD'yi hediye etti. Başkan Böcek, "İlimizin çok özel iki takımı var, başarılarını gururlara takip ediyoruz. Ben de sosyal medyamda eksik etmem" dedi.


Alanyaspor Tesisleri Projesi'ni önümüzdeki günlerde yerinde göreceğini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Alanyaspor Tesisleri konusunda ne yapabiliriz, nereden nasıl başlayabiliriz diye yerinde inceleme yapacağım. Antalya'mızın gururu Aytemiz Alanyasporumuz bizim için çok değerli. Emekleriniz için ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyaspor'umuz için bir marş yaptırdık. Şimdi de Alanyasporumuza çok özel bir marş yaptırdık. Futbolcularımıza teknik heyete başarılar diliyorum" diye konuştu.


Hasan Çavuşoğlu da Başkan Böcek'e marş için ve Alanyaspor'a destekleri için teşekkür etti. Yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş maçında stadyumda marşı çalacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, tüm takım adına 7 numaralı imzalı formayı Başkan Böcek'e hediye etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
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