Başkan Böcek: Altın Portakal Film Festivali, cumhuriyetin 100\'üncü yılı içinde yapılacak

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtım toplantısından kısa süre sonra Ulusal Belgesel Film Yarışması'ndaki Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filminin seçkilerden kaldırıldığı belirtildi. Filmde FETÖ propagandası iddialarının ardından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, filmde yer alan kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını söyledi. Filmin seçkiden çıkarıldığının açıklanmasının ardından, bu kez festivalde 'sansür' uygulandığı yönünde tartışmalar başladı. Festivalde görev yapacak jüri üyeleri de ortak açıklama yaparak, filmin seçkiye geri alınması halinde görevlerini yerine getireceklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından 27 filmin yönetmen ve yapımcısı da filmlerini festivalden çekme kararını aldıklarını bildirdi. Belgesel filmin yeniden yarışma seçkisine alındığının açıklanmasının ardından önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çektiğini açıkladı.

JÜRİ BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Filmin geri alınma kararının ardından jüri üyeleri, 'Antalya'da görüşmek üzere' açıklaması yaptı. Filmin seçkiye alınma kararından 13 saat sonra festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, kendisine soruşturma açıldığını, can güvenliği ile ilgili tehditler aldığını, herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenlerle filmi tekrar seçkiden çıkardıklarını açıkladı. Kararın ardından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ, yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve isminin dahil olmadığı olaylar içerisinde geçmesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle görevinden istifa etti.

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 30 Eylül gecesi yaptığı videolu açıklamasında, festival yönetmeni ve tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiğini, kendi kararlarıyla karmaşaya neden olduklarını, bu nedenle görevlerine son verildiğini belirterek, "Antalya Altın Portakal Film Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

'KİMLERİN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU TÜRKİYE İYİ BİLİR'

Başkan Böcek, dün gece katıldığı bir televizyon programında, 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürmek için söz verdiklerini hatırlatarak, Altın Portakal'ı özüne döndürdüklerini anlattı. Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ile 4 yıldır çalıştıklarını, hiçbir problem yaşamadıklarını belirten Böcek, "5'inci yılda bu iş oldu. Hükümet devreye girdi ve bakanlar açıklama yaptı. Eski bir sinemacıyım. Çocukluğumdan beri çok film oynatmış biriyim. Festivali özüne döndürmem de bundan gelir. Göreve geldiğimizde festival sadece uluslararasıydı. Ne kısa ne uzun metraj ne de belgeseller yapılmaz olmuştu. Bunu özüne döndürdük. 4 yıldır problem olmadı. Kimlerin FETÖ'cü olduğunu, kimlerin neler yaptığını Türkiye iyi bilir. Şehit torunuyum. Bu konularla ilgili asla ve asla benim üzerime, benim belediyeme ve Altın Portakal'a böyle gelip, ucuz siyaset yapılamaz. FETÖ suçlamalarını muhataplarına gönderiyorum. Önümüzdeki günlerde yeni festival yönetimi atayacağım" dedi.

POLİS, 'KANUN HÜKMÜ' FİLMİNİN KOPYASINI ALDI

Başkan Böcek, bu filmle ilgili 3 bakanlığın devreye girdiğini belirterek, "Bugün (dün) saat 16.00'da polis ekiplerimiz Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi ve orada filmin kopyasını istedi. 'Bu konularla ilgili Altın Portakal'ın tartışılmasına müsaade etmeyeceğim' dedim. Troller yazarak siyaset yaptılar. Ucuz siyaset yapanların yanına da bunu bırakmayacağım" diye konuştu. Altın Portakal Film Festivali'ni yıl sonuna kadar yapacaklarını açıklayan Böcek, "Altın Portakal Film Festivali'ni Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, bu yıl bitmeden yapacağım. Bakanlıklardan hiçbir kuruş istemeden Altın Portakal'ın 60'ıncısını yapacağım. Tüm sanatçılarımızın, sinema emekçilerinin desteğiyle yapacağım. Bunu Türkiye görecek" dedi.

31 ARALIK'A KADAR YAPILACAK

?Altın Portakal Film Festivali öncesinde hiçbir filmi izlemediğini aktaran Böcek, "Hiçbir seçici kurulu etkilemedim. 'Şunu seçin, bunu seçmeyin, şurada torpil yapın' demedim. Bu konuları herkesle görüşen, açık sözlü biriyim. Festival bir alındı, bir iptal edildi. Bununla ilgili filmi çekmek için zaten Anayasa Mahkemesi'nden izin alınmış; duyduğum kadarıyla. Festivalde 5'inci yıldayım. 4 yıldır hiçbir problem olmadan geldik ama en önemli yılımız Cumhuriyetin 100'üncü yılında, festivalin 60'ıncı yılında böyle bir problem yaşadık. Altın Portakal'da 2 milyon lira ödülümüz var. Bu insanların bir emeği var. Bunlar, gerçek emekçidir. Altın Portakal'a böyle bir FETÖ yakıştırmasını yakıştırmıyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 2023 yılı içerisinde 60'ıncı Altın Portakal'ı yapacağım. 31 Aralık'a kadar festivali yapacağım" diye konuştu.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Oktay Başaran'ın FETÖ propagandalarına yönelik açıklamalarını eleştiren Başkan Böcek, "AKP'ye geçmek için yapmış olabilir. Öyle durumları var. Yiğidi gözünden tanırız. Arkadaşımızı çok iyi tanıyorum. Vekil bıraktığım birisiydi. Yaptığı açıklamanın sonucunu kısa zamanda tüm Türkiye görecektir. Görevden almam, başka partiye geçecek. Parti gereğini yapacaktır" dedi.