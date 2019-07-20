Son Dakika Haberleri: Başkan Böcek anjiyo oldu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Böcek anjiyo oldu

30 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rutin sağlık kontrolü için gittiği hastanede anjiyo oldu.

Başkan Böcek anjiyo oldu, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rutin sağlık kontrolü için gittiği hastanede anjiyo oldu. Böcek, anjiyo sonrası doktoru Prof.Dr Cengiz Ermiş'le objektiflere poz verdi.

Rutin sağlık kontrolü için gittiği Medical Park Hastanesinde genel kontrolleri yapılan Muhittin Böcek'e anjiyo yapıldı. Sonuçları temiz çıkan Başkan Böcek, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek " Yoğun tempo sebebiyle sağlık kontrollerimizi ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bazı rutin tetkik ve tahlillerimiz yapıldı, doktorum anjiyo kararı verdi. Sonuçlar temiz çıktı, sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede göreviminin başındayım" dedi.

Böcek, anjiyo sonrası operasyonu yapan Prof.Dr. Cengiz Ermiş ile objektiflere poz verdi. - ANTALYA
Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"İnşallah bu dünyadan aynı gün gideriz" diyen çift 26 dakika arayla öldü ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Böcek anjiyo oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]