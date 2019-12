Başkan Böcek Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Caddesi ve Dönerciler Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Başkan Böcek, talep ve önerilerini dinledi. Antalya'yı ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Böcek, "Esnafımızın ve halkımızın düşünceleri, talep ve ihtiyaçları bizler için önemli" dedi.



Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Caddesinde esnaf ve vatandaşla sohbet etti. ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz'ün de eşlik ettiği ziyarette yoğun ilgi gören Başkan Böcek, esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Böcek, vatandaşların yeni yılını da kutladı.



25 yıllık siyasi yaşamı boyunca her zaman vatandaşla iç içe olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Bugüne kadar her zaman halkımızın arasında, onların yanında oldum. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Onları dinleyerek taleplerini karşılamak, sorunlarına çözüm bulmak bizim görevimiz. Atatürk Caddesi Antalyamızın en işlek ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerinden birisi. Esnaf kardeşlerimin sorunları veyapacakları öneriler bizler için önemli. 5 yıl boyunca Antalya'yı bu şekilde toplumun her kesiminin sesine kulak vererek yöneteceğiz. Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek göreve geldik ve bu sözümüzün de arkasında durarak gereğini yapacağız" dedi. - ANTALYA