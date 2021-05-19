BAŞKAN BÖCEK, BELEDİYEDEKİ TÖRENDE - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uzun süren koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılarak belediye binası önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk koydu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla belediye binası önünde etkinlik düzenledi. Koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez bayram etkinliklerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk koydu. Etkinliğe Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncel, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri, personel ve belediye spor kulübündeki engelli sporcuların yanı sıra Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da katıldı.

Mobil Bandırma Vapuru'nun üzerinde konumlanan Büyükşehir Bandosu ise İstiklal Marşı'nın ardından çaldığı çeşitli marşlarla bayram coşkusu yaşattı.