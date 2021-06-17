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Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği - Son Dakika

Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği

17.06.2021 13:49
Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği, System.String[]

Rize Ardeşen'de 9-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları ve Milli Takım seçmelerinde dereceye giren Köprülü Kanyon Doğa Sporları Kulübü ve Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Rize Ardeşen'de 9-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları ve Milli Takım seçmelerinde dereceye giren Köprülü Kanyon Doğa Sporları Kulübü ve Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Böcek, önümüzdeki günlerde dünya şampiyonasına katılacak sporcuların ekipman desteği talebini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 9-13 Haziran tarihlerinde Rize Ardeşen'de gerçekleşen Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları ve Milli Takım seçmelerinde U19 Erkekler Genel Klasman Birincisi, U19 Bayanlar Genel Klasman İkincisi, Açık Yaş Erkekler Genel Klasman İkincisi ve Karışık Genel Klasman Üçüncüsü olan Köprülü Kanyon Doğa Sporları Kulübü ve Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını kabul etti. Ziyarette Köprülü Kanyon Doğa Sporları Kulübü Antrenörü Mehmet Tombul ve Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü Kaptanı Halil Keskin de hazır bulundu.

Sporcuları kutladı

40 ilden 50 kulüpten 350 sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye giren sporcuları kutlayan Başkan Muhittin Böcek, "Dereceye girerek ülkemizi ve şehrimizi yurt dışında temsil edecek olan kulüp sporcusu arkadaşlarımızı kutluyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporu güreş başta olmak üzere amatör sporlar dahil bütün sporlara katkı sağlıyoruz. Maddi manevi katkımız devam edecektir. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek olarak size destek vereceğim" dedi.

Hedef dünya şampiyonası

Köprülü Kanyon Doğa Sporları Kulübü Antrenörü Mehmet Tombul da Başkan Böcek'e sporculara sağladığı maddi ve manevi destek için teşekkür etti. Pandemi nedeniyle sporcuların çok fazla çalışma imkanı bulamamasına rağmen ilk defa katıldıkları bu yarışmada derece elde ettiklerini belirten Tombul, aralarında lise 10 ve 11. sınıfta okuyan genç sporcuların olduğunu ifade ederek, hedeflerinin Rusya'da düzenlenecek dünya şampiyonası olduğunu söyledi.

Ekipman desteği

Genç sporcular da Başkan Böcek'e destekleri için teşekkür ederek, "Bu desteğe layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Ekipman problemimiz var. 10 gün sonra dünya şampiyonasına gideceğiz. Üst düzey bir yarış. Rize'de plastik küreklerle yarıştık. Bize kürek alabilecek bir sponsora ihtiyacımız var" dedi. Başkan Böcek genç sporcunun bu talebine duyarsız kalmayarak sporculara malzeme alınması talimatını verdi. - ANTALYA

Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği
Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği
Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği

Muhittin Böcek, Manavgat, Ardeşen, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği - Son Dakika Spor


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