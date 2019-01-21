Son Dakika Haberleri: Başkan Böcek, Dereceye Giren Sporculara Kupalarını Verdi

Başkan Böcek, Dereceye Giren Sporculara Kupalarını Verdi

8 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Salsa Ligi 2. Etabı Şampiyonası için Antalya'ya gelen 500'e yakın sporcu içerisinde dereceye girenlere kupalarını takdim etti.

Başkan Böcek, Dereceye Giren Sporculara Kupalarını Verdi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Salsa Ligi 2. Etabı Şampiyonası için Antalya'ya gelen 500'e yakın sporcu içerisinde dereceye girenlere kupalarını takdim etti.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da faaliyet gösteren Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle, 2019'un ilk ulusal dans yarışmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Salsa Ligi 2. Etabı Şampiyonası için Antalya'ya gelen 500'e yakın sporcu, Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Antalyalı dans severlerin unutulmaz anlar yaşadığı etkinlik iki gün sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 yıl sonra Antalya'da ilk kez gerçekleştirdikleri 2. Etap Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonasına farklı illerden ve yaş gruplarından yaklaşık 500 dansçının katıldığını söyledi. Bu şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muhittin Böcek, iki gün süren yarışmanın finalinde dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, Güncel
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