Başkan Böcek Döşemealtı'nda sorunları dinledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe buluşmaları kapsamında Döşemealtı'nı ziyaret etti. Muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Böcek, sorun, talep ve önerileri dinledi.



Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Muhittin Böcek, "Bütün ilçelerimizde muhtarlarımızla, STK temsilcilerimizle vatandaşlarımızla bir araya geliyor, taleplerini yerine getiriyoruz. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya, dertlerine derman olmaya geldik. Bunun için kimseyi ötekileştirmeden 5 yıl boyunca canla başla çalışacağız" dedi.



"Kirişçiler'e sokak hayvanları merkezi"



Talepleri tek tek not alan Başkan Böcek, Döşemealtı'nın kapalı sistem sulama sistemi ile ilgili taleplerini 2020 yılında tamamlayacaklarını söyledi. Sanayi Sitesi'nin asfaltını Döşemealtı Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, sitenin su basıncı sorunu da ASAT'ın çözeceğini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, bir muhtarın Döşemealtı'na hayvan barınağı istemesi üzerine, Kirişçiler bölgesinde 80 dönüm tahsisli alanda bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kurmak için çalışma başlattıklarını söyledi.



"Tarım projeleri"



Tarıma destek olacak projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Böcek, "Çiftçilerimize, besicilerimize destek olacağız. Seçim bildirgemizde de var. Gerek süt tankı gerek soğuk hava depoları birçok alanda desteklerimiz olacak. Diğer CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile toplantılar yapıyoruz. Onların da deneyimlerinden faydalanacağız" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk'ü makamında ziyaret ederek, hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA