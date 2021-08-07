Başkan Böcek uyarıları dinlememiş - Son Dakika

Başkan Böcek uyarıları dinlememiş

" Duman beni çok etkiliyor ama orda olmam lazım"

ANTALYA - Bugün sabah saatlerinde solunum sıkıntısı ve yüksek ateş sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Pastanesine başvuran ve testleri devam eden Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki gün önce durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda dumanın verdiği zararı anlattı.

05 Ağustos tarihinde Sosyal medya hesabında yaptığı ve yangınla ilgili değerlendirme yaptığı paylaşımda sağlık durumundan ve dumanın kendisine verdiği zarardan bahseden Başkan Böcek " Allah'ın takdiriyle yeni bir yaşam verdi cenabı Allah bize. Ancak duman beni gerçekten çok etkiliyor. Doktorlar evde dur diyorlar ama nasıl durayım. 2 bin 400 personelim var dışarıdan gelen çalışanlar ve belediye başkanlarıyla 2 bin 800 kişi var onlar beni başlarında görünce daha şevkle çalışıyorlar

2 bin 800 yapı yandı 40 bin faydalı alan zarar gördü " dedi.

Başkan Böcek paylaşımdan 2 gün sonra öksürükle başlayan rahatsızlığının ardından kendi başına kontrol amaçlı gittiği hastanede tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.