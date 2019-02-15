Son Dakika Haberleri: Başkan Böcek'e Çydd'den Teşekkür Plaketi

Başkan Böcek'e Çydd'den Teşekkür Plaketi

1 saat önce

"Ben Bu Şehre Aşığım" isimli kitabının tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür plaketi taktim edildi.

Başkan Böcek'e Çydd'den Teşekkür Plaketi, System.String[]
"Ben Bu Şehre Aşığım" isimli kitabının tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür plaketi taktim edildi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı lansman ile "Ben Bu Şehre Aşığım" isimli kitabını tanıtan CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kitabından elde ettiği tüm geliri de ÇYDD'ye bağışlayacağını açıklamıştı. Reyonlarda satışta olan kitabın gelirinin kendilerine aktarıldığını ifade eden ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe Neyişçi'de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Muhittin Böcek'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Muhittin Böcek, "Öncelikle Atatürk ilke ve devrimlerini ve cumhuriyetin kazanımlarını koruma yolunda atılan her adımı desteklediğimin bilinmesini isterim. Bu doğrultu da faaliyet yürüten kurum ve kuruluşları da maddi-manevi desteklediğimi söylemeliyim. Geçtiğimiz günlerde yaptığım kitap tanıtım toplantısında da kitabımın satışından elde edilen gelirin tamamını, belirttiğim bu nedenlerle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışlayacağımı duyurmuştum. Öyle de yaptım ve bir kuruşuna dahi dokunmadan elde edilen gelirin tamamını bağışladım" diye konuştu.

ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe Neyişçi de Başkan Böcek'e teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

Antalya, Konyaaltı, Muhittin Böcek, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Güncel
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