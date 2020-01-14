Başkan Böcek, "Esnafın her zaman yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Böcek, 'Esnafın her zaman yanındayız' - Son Dakika

Başkan Böcek, "Esnafın her zaman yanındayız"

6 saat önce

Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dün olduğu gibi bugün de, esnafımızın her daim yanında olmaya, onların taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek,

Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dün olduğu gibi bugün de, esnafımızın her daim yanında olmaya, onların taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya devam edeceğiz" dedi.


Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk, Yönetim Kurulu ve sanayi esnafıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de hazır bulunduğu ziyarette Akdeniz Sanayi Sitesi'nin çözüm bekleyen sorunları ele alındı.


Akdeniz Sanayi Sitesi ile ilgili planların en kısa sürede Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelmesini isteyen Başkan Mehmet Öztürk, geçmiş dönemde de sanayi ile ilgili planların meclisten oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. Akdeniz Sanayi Sitesi ile ilgili hazırlanan ek planın da oy birliği ile kabul edileceğinden şüphesi olmadığını söyleyen Öztürk, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek her daim bizlerin yanında olmuştur. Bundan sonraki süreçte de bizlere destek vereceğinden eminiz" dedi.


Böcek de, Genel Sekreter Av. Cansel Tuncer ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas'tan Akdeniz Sanayi Sitesi'nin sorunlarının en kısa sürede çözümü için çalışma yapılmasını istedi. Sanayi esnafı adına teşekkür eden Öztürk, Böcek'e "Torosların evladına bu yakışır" diyerek pirinçten yapılmış bir geyik heykeli hediye etti. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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