Başkan Böcek: "Film Festivalini ortak akılla gerçekleştireceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Önümüzdeki günlerde süreçle ilgili sponsorlarımızla ve altın portakala emek vermiş, geçmiş dönemde deneyimleri olan bütün dostlarımıza buluşmalarımıza devam edeceğiz. Festivalimizi ortak akılla gerçekleştireceğiz" dedi.Antalya Altın Portakal Film Festivali 'özüne dönüyor'Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali için takvimler yaklaşırken festivalin basın ile ilk buluşması bugün Antalya'da gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen ve festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer ile festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun da katıldığı basın buluşmasında, festivalin yenilikleri ve değişimi ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yıl Türkan Şoray'ın ikonik görüntüsünü afişine taşıyan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. yaşını kutlayacak ve 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini Antalyalı sinemaseverlerle buluşturacak.1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli buluşma noktası olan ve Asya ile Avrupa kıtasının en prestijli film festivallerinden birine dönüşen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin basın ile ilk buluşması bugün (20 Ağustos Salı) Antalya'da gerçekleşti.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde ve Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü ve ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer ile festivalin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun katılımıyla yapılan basın buluşmasında festivalin bu yılki yenilikleri ve teması kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı."Sinemamız halka ulaşacak"Muhittin Böcek konuşmasına, bugüne dek festivale emek vermiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek başladı: "Başta Avni Tolunay olmak üzere kaybettiğimiz tüm başkanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm başkanlarımıza da verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerdeki festivallere katkı sunmuş tüm kurum, kuruluş ve şahıslara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."Seçim sürecinde sıklıkla altını çizdiği "Altın Portakal özüne dönecek" sözünü yerine getirmek için yola çıktıklarını ve festivali asıl sahipleri olan Antalyalılarla buluşturmak için sabırsızlandıklarını belirten Muhittin Böcek, "Sinemamızı halka ulaştırmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu yıl festival, geleneksel kortej coşkusuyla başlayacak. Yalnızca Antalya merkezinde değil ilçelerimizde yaşayan halkımıza da tırlarla film götüreceğiz ve açık hava film gösterimleri düzenleyeceğiz. Festivalin açılış ve kapanış törenleri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>İl Müdürlüğüne ait 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu'nda tüm halkımızın katılımıyla gerçekleşecek" dedi.Böcek sözlerine şu sözlerle devam etti: "Bu yıl temamız 'Öze Dönmek'. Bunun için de, Altın Portakal adını festivale, iki yıl önce kaldırılan ulusal yarışmaları da yeniden sinemamıza, yani asıl sahiplerine geri veriyoruz. Festivalin endüstri bölümü Antalya Film Forum da, bu yıl Olena Yershova direktörlüğünde yeni projelere destek olmaya ve bu projeleri uluslararası düzeyde tanıtmaya devam edecek."100 öğrenci Antalya'da!"Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sözünün her zaman arkasında durduğunu belirten Muhittin Böcek, Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenciyi festivale davet edeceklerinin müjdesini de verdi: "Festivalimiz Türkiye'nin dört bir yanından katılacak 100 öğrenciye ev sahipliği yapacak ve bu gençler festivaldeki tüm etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek. Biz buna 'Altın Portakal Sinema Okulu' adını verdik, böylece Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğimizin sinemacılarına gerçek bir atölye imkanı sunmuş olacak."Hazırlık sürecinde, aralarında Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK), Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP), Film Yönetmenleri Derneği(Film-Yön), Türk Sinema Vakfı (TÜRSAV), Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ve Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'nun da olduğu sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve festivalin özüne dönme yolculuğunda bu kurumlardan çok değerli destekler aldıklarını belirten Böcek, "Sektörün aktörlerini dinledik ve festivalin yeni yapısını onların önerileri ve görüşleri doğrultusunda inşa ediyoruz. Ben, sen değil, birlikte yapacağız demiştik. Altın Portakal'ın özüne dönüşünü de yine birlikte, ortak akılla sağlayacağız" dedi. Böcek sözlerine "Yeşilçam'ın diğer adı Antalya'dır" diyerek son verdi.Kadın sinemacılara Cahide Sonku ÖdülüMuhittin Böcek'in ardından söz alan Cansel Çevikol Tuncer ise festivalin bu yılki yeniliklerini anlattı ve dikkat çekici afişini tanıttı.Bu yıl festivalde 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde ödül dağıtılacağını söyleyen Tuncer, "Ulusal Yarışma'da toplamda 810 bin TL, Uluslararası Yarışma'da 97.500 bin TL ve Antalya Film Forum'da 450 bin TL değerinde ödüller verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinemamıza desteğimizi artırarak sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.Bu yılın yeniliklerinden bir diğeri ise, sektördeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla ilki verilecek 50 bin TL değerindeki Cahide Sonku Ödülü olacak. Cansel Çevikol Tuncer bu ödülün festivalin bir parçası olmasının çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Cahide Sonku, sinemamızın ilk kadın yıldız oyuncusu ve uzun yıllar görmezden gelinse de yönetmen, senarist ve yapımcı kimlikleriyle de sinema sektörü içinde var olmayı başarmış çok önemli bir figür. Hem onun adını yaşatmak hem de sinemamızdaki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmek adına vereceğimiz bu ödül, ulusal uzun yarışmada yer alan filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, kadın bakışını filmin oluşumuna bir katkı olarak sunmuş kadın sinemacılara verilecek."Festival afişinde Türkan Şoray varFestivalin afişini de tanıtan Tuncer, Türkan Şoray'ın ikonik görüntüsünün kullanılmasını da şu sözlerle açıkladı: "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin öze dönüş yolculuğunu bu yılın görsel kimliğine de yansıtıyor ve sinemamızın sultanı Türkan Şoray'ı festival afişine taşıyoruz. Şoray, festivalin ilk yılı olan 1964'te, bir diğer Metin Erksan filmi "Acı Hayat"taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilmişti ve ulusal yarışmanın geri döndüğü bu yıl, onun eşsiz görüntüsüyle merhaba demek bizim için çok anlamlı" dedi.Ulusal sinemanın kalbi oldu1964 yılında Dr. Avni Tolunay'ın öncülüğünde Antalya'da başlayan ve bugüne dek Metin Erksan, Yılmaz Güney, Bilge Olgaç, Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, Ömer Kavur, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan ve Reha Erdem gibi bir çok usta ismin sinema yolculuklarındaki en önemli duraklardan biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, yıllar içinde ulusal sinemanın kalbinin attığı bir etkinliğe dönüştü.Festivalin Türkiye sinemasına sektörel bir katkı sağlamak amacıyla başlattığı, Antalya Film Forum birçok genç ve bağımsız sinemacıya destek sağlayarak Antalya'yı sinemamızın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştürmüştür. Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformlarından oluşan Antalya Film Forum, yapım süreci halen devam eden birçok filmin yanı sıra Kelebekler (Tolga Karaçelik), Kız Kardeşler (Emin Alper), Daha (Onur Saylak), Güvercin (Banu Sıvacı), Borç (Vuslat Saraçoğlu), Son Çıkış (Ramin Matin), Mr. Gay Syria (Ayşe Toprak), Güven (Sefa Öztürk) gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle karşılanan yerli yapımların oluşturulmasındada önemli bir kapı olmuştur.Aralarında István Szabó, Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Catherine Deneuve, Bob Rafelson, Abbas Kiarostami, Bahman Ghobadi, Asghar Farhadi,Theresa Russell, Krzysztof Zanussi, Helen Mirren, Paul Verhoeven, Faye Dunaway, Harvey Keitel, Mickey Rourke, Audrey Tautou, Adrien Brody'nin de olduğu bir çok dünya yıldızını Antalya'da ağırlayan Antalya Altın Portakal Film Festivali, elde ettiği organizasyonel kalite standartları ve kendine özgü yapısı ile Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından tanınarak dünyanın önde gelen film festivalleri arasına girmiştir. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve ANSET tarafından gerçekleştirilmektedir.Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulunan Başkan Böcek, bu yıl festivalin geleneksel hale gelmiş kortejle başlayacağını söyledi. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Böcek, "Film Festivali'ni tüm sinemacı, sinemaya gönül vermiş bütün derneklerimizle, paydaşlarımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde süreçle ilgili sponsorlarımızla ve altın portakala emek vermiş, geçmiş dönemde deneyimleri olan bütün dostlarımıza buluşmalarımıza devam edeceğiz. Festivalimizi ortak akılla gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu."Yeşilçam'ın her şeyi Antalya'dır"Başkan Böcek, bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'de üniversitelerden 100 öğrenci için bir staj imkanı olacağını aktardı. Böcek, "Gece gündüz yapılması gereken ne varsa, sinema izlemeden tutun ilçelere köylere her yere gideceğiz onlarla beraber. Önümüzdeki yıllarda daha gelişerek büyüterek devam ettireceğiz. Bugüne kadar emeği olan bütün başkanlarımıza teşekkür ediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Yeşilçam'ın her şeyi Antalya'dır" ifadelerinde bulundu.Logonun tasarımıyla ilgili de bilgi veren Böcek, ilk ödülün Türkan Şoray'a verilmiş olması ve pozitif bir ayrımcılık yapmak istemeleri nedeniyle bu şekilde belirlendiğini söyledi. - ANTALYA