Başkan Böcek gıda kolisi hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Böcek gıda kolisi hazırladı - Son Dakika

Başkan Böcek gıda kolisi hazırladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cam Piramit'te oluşturulan Bağış Kabul Merkezi'nde vatandaşlar için kendi elleriyle gıda paketi hazırladı.

Başkan Böcek gıda kolisi hazırladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cam Piramit'te oluşturulan Bağış Kabul Merkezi'nde vatandaşlar için kendi elleriyle gıda paketi hazırladı. Başkan Böcek, yardım merkezinden 65 yaş üstü evinden çıkamayan, işsiz kalan ve ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı yaptıklarını belirterek, "Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız. Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüs çalışmaları kapsamında Cam Piramit Kongre Merkezinde oluşturulan Bağış Kabul Merkezini ziyaret etti. 65 yaş üstü evinden çıkamayan, sosyal güvencesi olmayan işsiz kalan ve ihtiyacı olan ailelere ulaştırılmak için gıda kolilerinin hazırlanma sürecini yakından takip eden Başkan Böcek, kendi elleriyle gıda paketi hazırladı. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığı Bağış Kabul Merkezinden ihtiyacı olan ailelere yardım ulaştırdıklarını belirti.


"Kriz masası oluşturduk"


Antalyalıların bu zor günleri kolay atlatması için ellerinden gelen her hizmeti yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, salgının ortaya çıkması ile hemen bir kriz masası oluşturduklarını ve önemli kararlar aldıklarını söyledi. Ardından Korona virüs Dayanışma Platformu'nu oluşturduklarını anlatan Böcek, "Kendi kaynaklarımızla hizmete başladıktan sonra iş dünyası, esnaf temsilcileri ve hayırsever vatandaşlarımızın oluşturduğu bu platform ile 65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan hemşehrilerimiz ile işsiz kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Vatandaşlarımız Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'nin (ABİM) 444 94 20 numaralı hattını arayarak yardım talebini iletebiliyor. Ayrıca belediyemizin resmi sitesinde yer alan Covid-19 linki üzerinden de yardım başvurusu yapılabiliyor" diye belirtti.


Yardımlar Cam Piramit'te


Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde 'Bağış Kabul Merkezi' oluşturduklarını, burada çok sayıda belediye personelinin canla başla hizmet verdiğini belirterek, "Öncelikle kendi öz kaynaklarımızla yardımlarımızı yapıyoruz. Ayrıca Bağış Kabul Merkezimize gelen yardımları da kabul ediyoruz. İş dünyası, hayırseverler, Antalya merkezinde Cam Piramit'teki Bağış Kabul Merkezine ve ilçelerimizde ATASEM Kurs Merkezlerimize kuru gıda yardımlarını ulaştırabilir" dedi.


Tüm dünya ve Türkiye'nin salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Böcek, "Birlikte bu süreci atlatacağız. Belediye imkanlarımızla gerekeni yapıyoruz. Gücü olanın da yardımlarını bekliyoruz. Yaptığınız yardımlar ihtiyacı olan dar gelirli, işsiz kalan, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın sofrasına gidecek. Onlar açken biz tok kalamayız. Elimizden ne geliyorsa birlikte yapacağız. Katkı koyan herkese her kesime teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünün de kutlu olmasını dileyerek, 24 Nisan Cuma günü başlayacak ve ilk orucun tutulacağı on bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın hayırlı ve sağlıklı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:53 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Antalya'da Alman vatandaşı kadın evinde ölü bulundu Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu         
15:34
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 19:11:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Böcek gıda kolisi hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]