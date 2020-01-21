Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı - Son Dakika

Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı

6 saat önce

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.

Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı, System.String[]

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in, 3 gündür doktor kontrolü altında olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 gün önce 39 derece ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Doktorların grip teşhisi koyduğu Başkan Böcek'in tedavisinin hastanede yapılması kararı alındı. 3 gündür doktor kontrolü altına tutulan Böcek'in, bugün akşam ya da yarın taburcu edileceği öğrenildi. Böcek'in evinde de birkaç gün istirahat edeceği ardından görevine döneceği belirtildi.


Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
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