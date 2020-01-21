Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de katıldı.