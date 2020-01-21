Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika

Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2)

6 saat önce

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİAntalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2), System.String[]

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de katıldı.


Münir Karaloğlu, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek
"Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 00:59:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]