Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika

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Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2)
6 saat önce
VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİAntalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:39 Kaynak: DHA
VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de katıldı.
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