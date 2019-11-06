Son Dakika Haberleri: Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye bastı
Son Dakika Güncel Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye bastı

Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye bastı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkan sağlayacak olan Antalya'ya ait özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanması için düğmeye bastı.

Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye bastı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkan sağlayacak olan Antalya'ya ait özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanması için düğmeye bastı. 19 ilçe belediyesinin ve meslek odalarının da katkı koyduğu imar yönetmeliği ortak akılla şekillenecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan tüm Türkiye genelinde uygulanacak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle mevcuttaki Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yürürlükten kalktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonunda kent bütününde 19 ilçe belediyesinin temsilcileri ile Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası'nın katılımları ile İmar Yönetmeliği çalışması başlatıldı. Bu kapsamda her hafta düzenlenen toplantılar ile çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.


İlgili paydaşlar katılıyor


Antalya bütününde uygulanması öngörülen Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında şu ana kadar 5 toplantı gerçekleştirildi. Ortak akılla ve konu ile ilgili paydaşların katılımıyla kentin imar yönetmeliğinin doğru şekilde ortaya konmasını amaçlıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk bayrağı asılı bisikletiyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk konuştu: Bir kadın bana 'Bayrağı indir' dedi, marşı daha gür söyledim
Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:58:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]