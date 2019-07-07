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Başkan Böcek'in ablası son yolculuğuna uğurlandı

27 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün vefat eden kız kardeşi Semir Demirkıran(70), Muratpaşa Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Böcek'in ablası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün vefat eden kız kardeşi Semir Demirkıran(70), Muratpaşa Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören ablası Semir Demirkıran, geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün hastanede yaşamını yitirdi. Demirkıran için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesinin yanısıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP İl Kadın Kolları Nilüfer Deveci, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, İyi Parti Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların başkanları katıldı.

Namaz sonrası Demirkıran'ın cenazesi Kemerağzı Mezarlığı'nda defnedildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
Muhittin Böcek, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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