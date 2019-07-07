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Başkan Böcek'in ablası toprağa verildi

1 saat önce

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaşamını yitiren ablası Sevim Demirkıran, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Başkan Böcek'in ablası toprağa verildi, System.String[]
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaşamını yitiren ablası Sevim Demirkıran, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in dün vefat eden ablası Sevim Demirkıran için Muratpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği cenazeye, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, CHP genel başkan yardımcıları Aykut Erdoğdu, Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Başkan Böcek'in üzgün olduğu dikkati çekti.
Kılınan cenaze namazının ardından Vali Münir Karaloğlu ve Başkan Böcek, tabutu birlikte omuzladı. Demirkıran, Kemerağzı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:14 Kaynak: DHA
Münir Karaloğlu, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel
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