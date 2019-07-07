Başkan Böcek'in acı günü
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran toprağa verildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:39 Kaynak: AA
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demirkıran için öğle vakti Muratpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesinin yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da katıldı.
Demirkıran'ın cenazesi, Kemerağzı Mezarlığı'na defnedildi.
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