Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini ve kritikliğini koruyor - Son Dakika

Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini ve kritikliğini koruyor

24.10.2020 13:29
Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini ve kritikliğini koruyor, System.String[]

KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerinde hasar oluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerinde hasar oluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan günlük bilgilendirme açıklamasında, olumlu gelişmelerin olmasına rağmen "Durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" denildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in enfeksiyon bulgularının olduğu açıklandı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan günlük bilgilendirme açıklamasında, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" denildi.


Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini ve kritikliğini koruyor

Akdeniz Üniversitesi, Muhittin Böcek, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini ve kritikliğini koruyor - Son Dakika

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