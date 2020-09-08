'Başkan Böcek'in PCR testinde negatifleşme, kan değerlerinde düzelme oldu' (2) - Son Dakika

'Başkan Böcek'in PCR testinde negatifleşme, kan değerlerinde düzelme oldu' (2)
BAŞKAN BÖCEK, TEDBİR AMAÇLI UYUTULDUKoronavirüs nedeniyle özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, tedbir amaçlı uyutulduğu kaydedildi.
BAŞKAN BÖCEK, TEDBİR AMAÇLI UYUTULDU
Koronavirüs nedeniyle özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, tedbir amaçlı uyutulduğu kaydedildi. Başkan Böcek'in astım hastalığı nedeniyle ciğerlerinin zarar görmemesi için tedbir amaçlı uyutulduğu öğrenildi. CHP İl Başkanı Nusret Bayar, hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan Başkan Böcek'in durumu hakkında bilgi aldı.
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