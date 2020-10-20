Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme sürüyor - Son Dakika

Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme sürüyor

20.10.2020 12:25
Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme sürüyor, System.String[]

KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerinde hasar oluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerinde hasar oluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Verilen mekanik desteklerin aşamalı azaltıldığı Başkan Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün içinde olumlu gelişmeler olduğu ancak kritikliğini koruduğu açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğu açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" denildi.


Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme sürüyor

Muhittin Böcek, Koronavirüs, 17 Ağustos, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme sürüyor - Son Dakika

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