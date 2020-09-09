Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. CHP İl Başkanı Bayar, korona virüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun dünden daha iyi olduğunu söyledi.

Korona virüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla alakalı sosyal medyada ve kamuoyunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Bayar, "Korona virüs tedavisi gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla alakalı sosyal medyada ve kamuoyunda yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Muhittin Böcek'in rutin tedavisine titizlikle devam edilmekte, sağlık durumu düne göre daha iyiye gitmektedir. Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevinin başına dönerek hizmetlerine devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 'Kamuoyuna duyuru' adı altında yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup, tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır" ifadelerine yer verildi.

PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik tespit edildi

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, dün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptandığını açıklamıştı. Başkan Böcek'in yoğun bakım koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiği bilgisini veren Güngör, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır" ifadelerini kullanmıştı. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Nusret Bayar, Antalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


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