BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ -- - Son Dakika
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BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ --

11.03.2022 12:04

ELAZIĞ'daki depremde yaralanan, getirildiği Antalya'da tedavisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık makamında kalan kedi Toros, böbrek yetmezliğinden öldü.

ELAZIĞ'daki depremde yaralanan, getirildiği Antalya'da tedavisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık makamında kalan kedi Toros, böbrek yetmezliğinden öldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası bir gazetecinin Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazından bir kedinin yaralı kurtarıldığı ve sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti. Başkan Böcek, sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyurdu. Deprem bölgesinde görev yapan 40 kişilik itfaiye arama- kurtarma ekibiyle birlikte Antalya'ya getirilen kedi, veteriner hekimlere teslim edildi. Başkan Böcek, tedavisi yapılan kediye 'Toros' adını verdi.

BAŞKAN ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Tedavisinin ardından Büyükşehir Belediyesi binasında Başkan Böcek'in makam odasında kalan kedi Toros, dün böbrek yetmezliğinden öldü. Sosyal medya hesabından Toros'un ölüm haberini duyuran Böcek, "Deprem sonrası biz senin yaralarını iyileştirdik, sen hayatımıza neşe, huzur getirdin. Sonsuzluğa uğurlarken sana söz, tüm patili arkadaşlarına iyi bakacağız Toros" ifadelerini kullandı.

'FAZLA HARABİYET ŞANSIMIZI ELİMİZDEN ALDI'

Toros'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim Volkan Kılıç, Toros geldiğinde de böbrek yetmezliği şikayeti olduğunu belirterek, "O zaman şansımız yaver gitti diyebiliriz. Hem yaşın getirdiği etki hem böbreklerin daha fazla harabiyet alması, maalesef şansımızı elimizden aldı" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Mehmet Kocakasap ise "Tedavi sürecinde hayvanın morali de çok önemli. Arkadaşlarımız genel durumunu iyi gördüğü saatlerde, kısa süreli de olsa genel yaşam alanında olmasını tavsiye ettiler. Bahsettiğimiz tedavinin sonucu ne yazık ki Toros'u kaybettiğimiz gün oldu" diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ --
BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ --
BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ --
BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ --
BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ --
BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ --

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Toros Dağları, Antalya, kedi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKAN BÖCEK'İN SAHİPLENDİĞİ DEPREMZEDE KEDİ 'TOROS' ÖLDÜ -- - Son Dakika


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