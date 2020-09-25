Son dakika haberleri | AÜ Hastanesi Başhekimliği: "(Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak... - Son Dakika

Son dakika haberleri | AÜ Hastanesi Başhekimliği: "(Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak...

Son dakika haberi: AÜ Hastanesi Başhekimliği: "(Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir.

AÜ Hastanesi Başhekimliği: "(Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir."

ANTALYA - Covid-19 teşhisiyle Antalya'da özel bir hastanede tedavi görürken dün gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden buyana tedavi gördüğü özel hastaneden dün gece saat 22: 30'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Başkanın durumunun stabil olduğu ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

Başkan Böcek 17 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede izole altında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı. Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek 7 Eylül tarihinde aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Böcek'in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştı. Başkan Böcek, bir aydan fazla süredir yoğun bakın ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden dün gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Böcek'in tedavisinin bundan sonraki bölümünün burada devam edeceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " Başkanımızın yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik durumu stabil olarak seyretmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

Hastaneden ilk açıklama

Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olarak bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden de ilk açıklama geldi. Açıklamada " Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 24.09.2020 tarihinde saat 22.30'da Hastanemize takip ve tedavisi yapılmak üzere nakil edilmiştir. Hastamızın ilk değerlendirmesinde COVID enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği görülmüştür. Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir.

Son dakika haberleri | AÜ Hastanesi Başhekimliği: (Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak...
Son dakika haberleri | AÜ Hastanesi Başhekimliği: (Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak...
Son dakika haberleri | AÜ Hastanesi Başhekimliği: (Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak...
Son dakika haberleri | AÜ Hastanesi Başhekimliği: (Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak...
Son dakika haberleri | AÜ Hastanesi Başhekimliği: (Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak...

Akdeniz Üniversitesi, Muhittin Böcek, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AÜ Hastanesi Başhekimliği: '(Başkan Böcek'in sağlık durumu)Hastamız solunum cihazına bağlı olarak... - Son Dakika

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