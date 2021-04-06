Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi - Son Dakika

Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi

06.04.2021 14:18
Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında sona yaklaşan çalışmaları inceledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında sona yaklaşan çalışmaları inceledi. Yarım kalan, halkın yararına ne proje varsa tamamlayacaklarını belirten Başkan Böcek, "Doğruları yapmaya devam edeceğiz. Halkımıza sözümüz var. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve gelir gelmez tamamlanması talimatını verdiği Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Proje alanında incelemelerde bulunarak, sona gelen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu güçlendirme çalışmalarını denetleyen Başkan Muhittin Böcek, proje kapsamında yeniden dizayn edilen tarihi 'İpekçilik Mektebi' binasına taşınan Kent Araştırmaları Merkezi'ni gezdi. Uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası olarak da kullanılan Eski Halkevi Binası'ndaki tadilat çalışmalarını yerinde gören Başkan Muhittin Böcek, yeniden düzenlenen Antalya Şehir Tiyatrosu Yıldız Kenter Sahnesi'ni de ziyaret ederek, tiyatrocularla bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, Hıdırlık Kulesi çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Göreve geldikten sonra kamu yararına olan projelere devam ettiklerini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "Burası 8 Haziran 2017 yılında ihale edilmiş, 1 yılda tamamlanması öngörülmüş. Yüklenici firmaya ödeme yapılmadığı için gecikmiş. Yarım kalmış. Önemli değil. Yarım kalan halkın yararına ne proje varsa tamamlayacağız. Doğruları yapmaya devam edeceğiz. Halkımıza sözümüz var. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Kapalı spor salonu bir aya kadar bitiyor

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun kentin hafızasında önemli bir yeri olduğunu ifade den Başkan Böcek, "Burası gençlerimizin basketbol ve voleybol oynadığı bir yerdi. Hepimiz önünden geçerken gençlik yıllarımızı hatırlarız. Böylesi bir yerin vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda özüne dönmesine karar verdik. Atatürk Kapalı Spor Salonu, aslına uygun şekilde gerçekleştirilen yapısal güçlendirme çalışmaları bir aya tamamlanacak. Burası yarı açık bir spor alanı olarak yeniden spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak" dedi.

Antalya ve belediye tarihi müzesi

Uzun yıllar Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan Eski Halk Evi binasının giriş katının Antalya ve Belediye Tarihi Müzesi, üst katı ise Başkanlık Ağırlama Mekanı olarak değerlendirileceğini kaydeden Başkan Böcek, yurt içi ve yurt dışından önemli konukların ağırlanacağını söyledi.

Hıdırlık yaşam alanı oluyor

Kentin tarihi simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Böcek, 1927 yılında yapılmış buz fabrikası ile Roma dönemine ait hamam kalıntıları bulunduğunu kaydetti. Eylül ayına kadar kazı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Başkan Muhittin Böcek, Hıdırlık çevresinin seyir terasları ve tarihi dokusu ile bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi eski hizmet alanın yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarıyla yeni bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Hepimizin hafızasında önemli bir yeri olan "Vatan Kahvesi" de aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. 250 araçlık yer altı otoparkı da tamamlanmıştı. Parkı, Kapalı Spor Salonu, Müzeleri, önümüzdeki günlerde sırası ile tek tek hizmete açacağız. Projeyi başlatanlara emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi
Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi
Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi
Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar         
13:28
Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu         
13:10
Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Böcek Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'ni inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei