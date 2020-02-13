Başkan Böcek Kaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kaş ilçesini ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı teması olan Patara Antik Kenti'ni gezdi. Kaş Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulunan Başkan Böcek, muhtarların sorunlarını da dinledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, batı ilçeleri ziyareti kapsamında Finike ve Demre'nin ardından Kaş İlçesi'nde temaslarda bulundu. Başkan Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı teması olarak açıklanan Kaş'ın Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti. Açıklamayı sevinçle karşıladığını belirten Başkan Muhittin Böcek, "Dünyanın ilk demokratik meclisine ev sahipliği yapan Likya medeniyetinin başkenti Patara, eşsiz doğasıyla, binlerce yıllık tarihiyle tüm dünyanın gözbebeği olacak. 2020 Patara Yılı'nın ülkemize, Antalya'mıza ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Kaş terminalini inceledi



Başkan Muhittin Böcek, eksiklerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Aralık ayında faaliyete geçen Kaş Otobüs Terminali'nde de incelemelerde bulundu. Terminaldeki acentelerin bürolarını ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, yolcularla sohbet etti. Burada muhtarlarla da görüşen Başkan Böcek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Böcek, "Geçmiş dönemde hizmeti olan herkese teşekkür ediyoruz. Yanlış projeleri durdurduk. Ranta dönük değil halka dönük olan projeleri devam ettireceğiz. Sari yıllara göre 505 milyon lira yatırım bedelli Kınık Hali Projesi'ni durdurduk. Projeyi revize edip, yatırım bedelini 50 milyon lira civarına düşürdük. Eksiltmeli olarak hayata geçirebiliriz. Üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kaş Organize Sanayi ile ilgili Kaş Belediyesi ve STK'larla istişarelerimiz sürüyor" dedi.



"Kısa vadeli borçlar yapılandırdık"



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en borçlu beşinci belediyesi olduğunu hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "Kısa vadeli kredi borçlarını yapılandırdık. Bir taraftan ödemelerimizi yaparken, diğer taraftan yatırımlarımızı yapacağız, öncelikli hedeflerimizi hayata geçireceğiz. Yerelden kalkınacağız. Halk Et'le başladık şimdi Halk Yem ve Halk Süt projeleri ile devam ediyoruz. Ne söz verdiysem onu gerçekleştireceğim" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş'ta taziye ziyaretlerinde de bulundu. Başkan Böcek'in batı ilçeleri ziyaretinin son durağı Kumluca ATASEM oldu. Kurs merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Böcek, kursiyerlerle sohbet etti. - ANTALYA