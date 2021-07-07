Başkan Böcek, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Antalya'da gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeleri anlatan Başkan Muhittin Böcek, kimseyi ötekileştirmeden, biz birlikte yaparız anlayışıyla azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu'na hafta sonu düzenlenen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı ile ilgili de bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Ankara temasları kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve Antalya Serbest Bölge A.Ş. Genel Müdürü Zeki Gürses ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la bir araya geldi. Başkan Böcek başkanlığındaki heyet Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Antalya'da iş dünyasının sıkıntılarını anlatarak, görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA