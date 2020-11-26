Başkan Böcek, kısa zamanda taburcu olabilir (2) - Son Dakika

ŞÜKÜR KURBANI KESECEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kısa süre içerisinde taburcu olacağı haberini alan Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk, şükür kurbanı keseceğini açıkladı. Ahırda, kesmeyi planladığı dananın yanında poz verip, sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Öztürk, "Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an Covid-19 hastalığıyla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Muhittin başkanımızdan güzel haberler almaktayız. İnşallah yakında taburcu oluyor. Onun için de burada kurbanımızın başında ona en güzel dileklerimizle kurbanımızı inşallah keseceğiz. Kendilerine çok geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.