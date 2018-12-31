Son Dakika Haberleri: Başkan Böcek, Kumluca'da Deve Güreşlerini İzledi

Başkan Böcek, Kumluca'da Deve Güreşlerini İzledi

43 dakika önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 13. Kumluca Deve Güreşleri'ni izledi.

Başkan Böcek, Kumluca'da Deve Güreşlerini İzledi, System.String[]
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 13. Kumluca Deve Güreşleri'ni izledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'da bu yıl 13.sü düzenlenen Deve Güreşlerini izledi. Başkan Böcek, Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak ve Aydın Özer, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Gül ile birlikte ilk olarak CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz'ü ziyaret etti. Partililer tarafından büyük coşkuyla karşılanan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da barış ve huzur içinde seçim çalışması yürüttüklerini belirterek, her kesimden vatandaşın oyuna talip olduğunu söyledi. Antalya'da Gazipaşa'dan Kaş'a, genç-yaşlı, kadın-erkek topyekün çalıştıklarını dile getiren Muhittin Böcek, birlik ve beraberlik içinde bu seçimleri kazanacaklarını bildirdi.

Başkan Böcek, Kumluca İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşması sonrasında beraberindeki heyetle birlikte Kumluca sokaklarında esnaf ziyareti yaptı. Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde esnafları tek tek ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti. Esnaf tarafından büyük sevgiyle karşılanan Muhittin Böcek, bu ziyaretleri sonrasında, Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Deve Güreşlerinin yapıldığı Karatepe Stadına geçti. Burada Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven tarafından karşılanan Başkan Böcek'e, vatandaşlar da büyük sevgi gösterdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:01 Kaynak: İHA

Antalya, Konyaaltı, Muhittin Böcek, Kumluca, Güncel
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