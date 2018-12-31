Başkan Böcek, Kumluca'da Deve Güreşlerini İzledi

Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, 13. Kumluca
Deve Güreşleri'ni izledi. Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Antalya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'da bu yıl 13.sü düzenlenen Deve Güreşlerini izledi. Başkan Böcek, Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı
, Çetin Osman Budak
ve Aydın Özer
, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Gül ile birlikte ilk olarak CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz
'ü ziyaret etti. Partililer tarafından büyük coşkuyla karşılanan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da barış ve huzur içinde seçim çalışması yürüttüklerini belirterek, her kesimden vatandaşın oyuna talip olduğunu söyledi. Antalya'da Gazipaşa
'dan Kaş'a, genç-yaşlı, kadın-erkek topyekün çalıştıklarını dile getiren Muhittin Böcek, birlik ve beraberlik içinde bu seçimleri kazanacaklarını bildirdi.
Başkan Böcek, Kumluca İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşması sonrasında beraberindeki heyetle birlikte Kumluca sokaklarında esnaf ziyareti yaptı. Ahmet Ali
Ağa Bulvarı üzerinde esnafları tek tek ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti. Esnaf tarafından büyük sevgiyle karşılanan Muhittin Böcek, bu ziyaretleri sonrasında, Kumluca Belediyesi
tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Deve Güreşlerinin yapıldığı Karatepe
Stadına geçti. Burada Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven tarafından karşılanan Başkan Böcek'e, vatandaşlar da büyük sevgi gösterdi. - ANTALYA