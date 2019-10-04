Başkan Böcek Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ile görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Antalya'ya kazandıracağı projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Böcek, "Antalya'nın geleceği için, çocuklarımıza güzel bir kent bırakmak için yapılması gereken ne varsa sizlerin desteğiyle hep birlikte yapacağız. 'Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' diye söylediğim konu işte tam da buydu" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birlikte yönetim anlayışının gereği olarak sivil toplum örgütleriyle fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Böcek bu kapsamda Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Meslek odası temsilcilerine Antalya'ya kazandıracakları projeleri anlatan ve soruları yanıtlayan Başkan Böcek, her türlü fikir ve projeye açık olduklarını vurguladı.



Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu'nu Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "Adaylık süresince 'Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' diye söylediğim konu işte tam da buydu. Kıymetli isimlerden oluşan meslek odaları eşgüdüm kurulu ile en az iki ayda bir toplanarak Antalya'da neler yapılıyor, neler yapılabilir bunları değerlendirmek istiyoruz. Antalya'nın geleceği için, çocuklarımıza güzel bir kent bırakabilmek için yapılması gereken ne varsa sizlerin desteğiyle hep birlikte yapacağız. 5 yıllık görev süremiz boyunca bu bilinçle çalışacağız" dedi.



Mazbatasını almasının üzerinde 179 gün geçtiğini söyleyen Başkan Böcek, bu süre zarfında 16 ilçeyi ziyaret ederek sorunları ve talepleri yerinde tespit ettiklerini söyledi. Belediyedeki çalışma arkadaşları ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlar ve sivil toplum örgütleri ile görüştüğünü belirten Başkan Böcek şunları söyledi: "Bu toplantılarda herkes söz alıyor ve anında sorusuna cevap ve muhatap bulabiliyor. Bir mahallenin muhtarı su istiyorsa, ASAT Genel Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımızdan hemen tarih istiyorum. Onlar da 2020 -2021 yılında ihalesi olacak diye bilgi veriyor. Her şeyi açık seçik, dobra dobra konuşuyoruz. Sorunlara anında çözüm buluyoruz."



Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ise 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "Birlikte yöneteceğiz" diyerek yola çıkan Başkan Böcek'e seçimden sonra bu sözünü yerine getirdiği için teşekkür etti. Meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile yapılan toplantıların istişare ve fikir alış verişi anlamında büyük önem taşıdığını ifade eden Çavdar, Antalya Eşgüdüm Kurulu olarak toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA