Başkan Böcek, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Antalya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi
öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu. Böcek, babası ve kendi adını taşıyan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine katıldı.
Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Muhittin Böcek, "Doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği bu topraklarda böyle güzel bir eğitim yuvasında öğrenci kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Bugün hem hayırsever hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmanın gururu ile aranızdayım. Beni bu günlere getiren başta öğretmenlerimiz olmak üzere, rahmetli annem ve babama çok teşekkür ederim. Okulumuz Antalya'nın en özel okullarından biri haline geldi. Bu başarı güzel bir eğitim kadrosu ve siz değerli öğrencilerimiz sayesinde oldu. 15 tatili güzellikler içerisinde bol bol dinlenerek geçirmenizi diliyorum" dedi.
Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Demir
'de her zaman öğrencilerin yanında olan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek, ilk dönem sonunda onur belgesi almayı hak eden 9'uncu sınıflardan Berfin Akkurt, 10'uncu sınıflardan Melek Çetin, 11'inci sınıflardan Azra Alınay ve 12'inci sınıflardan takdir belgesi alan Yaren Demirtaş'a belgelerini vererek, başarılar diledi. İlk dönem sonunda Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde 500 öğrenci takdir, 350 teşekkür alma başarısı gösterdi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Öğretmen Odası'nda okul öğretmenleri ile sohbet etti. Muhittin Böcek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
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