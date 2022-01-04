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BAŞKAN BÖCEK, SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika

BAŞKAN BÖCEK, SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ'Nİ GEZDİ

04.01.2022 11:20

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Kirişçiler'de bitme aşamasına gelen Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde inceleme yaptı.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Kirişçiler'de bitme aşamasına gelen Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde inceleme yaptı. Başkan Böcek, 42 dönüm üzerinde inşa edilen modern bakımevinin Antalya için son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Antalya'da yaşan sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern tesislerinden birini yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, projede sona geldi. Başkan Muhittin Böcek, yeni yılın ilk mesai gününde Kepez Kirişçiler'de 42 dönüm arazi üzerinde 6800 metrekare kapalı alana sahip Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde inceleme yaptı.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Betonarme işlerinin ardından duvar ve sıva imalatları da tamamlanan projede can dostlar için her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü söyleyen Başkan Muhittin Böcek, sokak hayvanlarının da bir canlı olduğunu ve onların da yaşamaya hakkı olduğunu vurguladı.

VATANDAŞLARIMIZ GÜVEN İÇİNDE DOLAŞABİLECEK

Başkan Böcek, şunları söyledi Hem sokak hayvanlarımızın rehabilitasyonunu hem de insanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Ülkemizde son günlerde meydana gelen bazı hadiseler var. Sevgili hemşehrilerim huzur ve güven içerisinde parklarda olabilecek özgürce dolaşabilecek. Bir taraftan da yaşama hakkı var dediğimiz kedilerimiz köpeklerimiz sokaklardan alınacak, rehabilite merkezinde tedavi edilerek, aşılanacak. Ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakılacaklar.

BİR YILDAN ÖNCE BİTİYOR

Yüklenici firmadan geçen yıl Nisan ayında başlayan projenin bir yıl dolmadan bitirileceği sözünü aldığını ifade eden Başkan Böcek, Burada hayvanseverlerimizi, okullarımızı çocuklarımızı ağırlayacağımız; oyun gruplarının ve parkların olduğu alanlar oluşturuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum dedi.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

1312 kedi, 732 köpek kapasitesiyle Türkiye'nin en modern ve en üst seviye imkanlarını bünyesinde barındıracak modern Sokak Hayvanları Bakım Evi'nde her ayrıntı düşünüldü. Bakımevi geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri gibi özelliklere sahip olacak.

BAŞKAN BÖCEK, SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ'Nİ GEZDİ
BAŞKAN BÖCEK, SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ'Nİ GEZDİ
BAŞKAN BÖCEK, SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ'Nİ GEZDİ

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Sokak Hayvanları, Muhittin Böcek, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKAN BÖCEK, SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞKAN BÖCEK, SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika
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