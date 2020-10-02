Başkan Böcek'ten iyi haber - Son Dakika

Başkan Böcek'ten iyi haber

Başkan Savaş'tan Başkan Böcek'e ziyaret

Doç. Dr. Lütfü Savaş: "Enfeksiyon tamamen erdikasyona (yok olmak) uğramış"

"Akciğerdeki dejenerasyon da inşallah yerini yenilenmeye bırakır, başkanımız hızlı bir şekilde toparlar"

ANTALYA - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Kendisi de tıp doktoru olan Savaş, Başkan Böcek'in tedavisinde iyi gelişmeler olduğunu belirterek, "En kısa sürede Başkanımızı aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, gelişmelerin umut verici olduğunu söyledi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Başkan Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek ile görüşen Başkan Savaş, tedavi sürecinin başarılı şekilde sürdüğünü ifade etti.

"Enfeksiyon tamamen yok olmuş"

Kendisi de klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon uzmanı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş hastane ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Başkan Böcek'in ağabeyi ile görüştük. İyi gelişmeler olduğunu söyledi. Enfeksiyon tamamen erdikasyona (yok olmak) uğramış. Akciğerdeki dejenerasyon da inşallah yerini yenilenmeye bırakır, başkanımız hızlı bir şekilde toparlar. Bir an önce Başkanımızı aramızda görmek istiyoruz" dedi.