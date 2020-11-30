Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi

30.11.2020 11:42

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Rektör Özkan, ziyaretinde Böcek'e nasıl hissettiğini sordu. Başkan Böcek ise tedavisinin ardından 100 günü geçtiğini, sağlık çalışanlarına ve kendisine dua edenlere teşekkürlerini sundu. Özkan ve Başkan Böcek'in ziyaret sırasındaki görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Böcek, tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi.

-İHA-

Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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