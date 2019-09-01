Başkan Böcek'ten 19 ilçede kreş sözü

Gazipaşa'da vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçenin tamamında kreşler açacaklarını söyledi. Böcek, "25 yıllık siyasi hayatımızda çalmadan çaldırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet ettik ve bugünlere geldik. Bu 5 yıllık süreçte Türkiye'ye örnek olacak projeler gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gazipaşa'yı ziyaret etti. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile çarşı esnafını selamlayan Başkan Böcek, CHP İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Gazipaşalılar ve partilerle bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, ilçenin sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayalı 145 gün olduğunu hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "Hızla yapılanmaya gidiyoruz. 5 yılık süreçte 'Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız' söylemimizi eyleme dönüştüreceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden tüm vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Bu 5 yıllık süreçte Türkiye'ye örnek olacak projeler gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.



İlçelere kreşler yapacağız



Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, dertlere derman olmak için göreve geldiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, "25 yıllık siyasi hayatımızda çalmadan çaldırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet ettik ve bugünlere geldik. Bizim belediyecilik anlayışımız insan hayatını kolaylaştırmaktır. Bu anlayışla 19 ilçemizde kreşler yapacağız. Gazipaşa'ya da bu kapsamda kreş kazandıracağız. Yerelden kalkınma hedefiyle besicilerimiz için halk yem çalışmalarımız bitmek üzere. Halk Su projemizi Finike'de yılsonu hayata geçiriyoruz. Seçim döneminde ne söylediysem fazlasıyla yapacağız" diye konuştu.



Üçüncü başkanlar toplantısı Antalya'da



İlçelere giderek vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, ilçe buluşmalarının önümüzdeki haftalarda Gazipaşa ve Kumluca ile devam edeceğini kaydetti. Önceki gün İstanbul'da 11 CHP'li büyükşehir belediye bakanı ile toplanarak, vatandaşa en iyi hizmet noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Başkan Böcek, İzmir'in ardından üçüncü başkanlar toplantısının Antalya'ya gerçekleşeceğini açıkladı. - ANTALYA