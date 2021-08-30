Başkan Böcek'ten, ağabeyine son görev - Son Dakika

Başkan Böcek'ten, ağabeyine son görev

Covid-19'u yenen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek', aynı hastalıktan ölen ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüsten hayatını kaybeden 62 yaşındaki ağabeyi Şadi Böcek'i son yolculuğuna uğurladı. Başkan Böcek'in kendisi de korona virüs tedavisi görüp 108 gün sonunda taburcu olmuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi görüyordu. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, akciğerlerine emboli atması sonucu dün Covid Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti. Uncalı Mahallesi'nin sevilen sayılanlarından olan Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu. Böcek, korona virüs sürecinde kardeşi Muhittin Böcek ile yakından ilgilenmişti.

Şadi Böcek için Uncalı Kent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Böcek, tören öncesi protokolün ve vatandaşların taziyelerimi kabul etti.

İkindi Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Böcek'in, cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Kovid kurallarının uygulandığı cenazede töreninde Başkan Böcek'in bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Başkan Muhittin Böcek, geçen yıl ağustos ayında Covid-19'a yakalanmış, akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin sonucunda taburcu edilmişti.

Törene, CHP Antalya Milletvekilleri, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Çetin Osman Budak ,Cavit Arı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere,siyasi parti temsilcileri,askeri erken, kwnt protokolü ve Böcek ailesinin yakınları katıldı.